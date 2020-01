di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Luca Gotti analizza il match perso contro la Juve allo Stadium: "Mi sembra che anche i meno attenti possono vedere linee di gioco diverse, costanti che si ripropongono. E' una Juve difficile da affrontare".



COSA SALVA - "Non voleva essere una preparazione in tono dimesso. Voleva essere la possibilità per chi ne ha avuto meno in questa fase del campionato di dare una risposta in campo in una partita vera. L'atteggiamento iniziale non mi è neanche dispiaciuto. Poi succede che quando ti entrano in area ti fanno gol e una partita già difficile di suo sembra che diventi una montagna insormontabile. Anche nelle difficoltà cerco di cogliere gli atteggiamenti dei singoli, buoni e meno buoni".



JUVE - "Non ho idea di dove arriverà la Juve che lotterà al massimo livello europeo e lotterà per vincere il campionato. Non vedendo la quotidianità non posso dire in cosa potrà evolversi".