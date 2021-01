di CC, inviato all'Allianz Stadium

Gotti, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa.



ARRABBIATO - "Sì, ci siamo fatti gol da soli, abbiamo sbagliato delle cose che la mia squadra normalmente non sbaglia. Dal punto di vista tecnico e delle idee condivise".



PUSSETTO - "Molina è entrato molto bene, dandogli il giusto tempo darà le giuste soddisfazioni. Sbagliamo tanto, non riusciamo a concretizzare quello che facciamo. Anche in termini di presupposti, siamo mancati dove normalmente siamo solidi e sbagliamo molto meno. C'è da aggiungere a questo risultato purtroppo che c'è la sensazione che Pussetto abbia un infortunio di grave entità".