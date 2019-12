di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, parla in conferenza stampa dopo la sconfitta sul campo della Juve: "Non sono soddisfatto del primo tempo. Abbiamo consentito alla Juve di esprimere le sue qualità e rimanere in fiducia dentro la partita. Nel secondo tempo, liberi mentalmente, abbiamo giocato di più. Juve meno aggressiva sicuramente, ma abbiamo fatto cose che io avevo chiesto fin dall'inizio. La forza della Juve c'è, ma io devo guardare noi e nel primo tempo credo che qualcuno non abbia sfruttato le sue qualità.



JUVE SARRI - Non posso valutare il suo percorso, non vedo gli allenamenti. Il mio rapporto personale con Sarri non cambia. Non siamo mai stati due che si sentono per telefono o si scrivono, ci sono dei non detti, degli impliciti che vanno al di là degli aspetti formali e non cambiano nonostante la lontananza.



JUVE - Ho cullato per una quindicina di giorni questa possibilità, capisco le sue scelte per la direzione che vuol dare al lavoro e il rapporto pregresso con Martusciello e una promessa in ballo. Sono scelte lavorative che comprendo, il mio rapporto con Maurizio non cambia.



TRIDENTE - "Mi aspettavo il tridente per quelli che erano stati i segnali dal campo dati dal loro allenatore in settimana Quello che cambia è non far capitalizzare la Juve e, soprattutto con quei tre giocatori in campo, ci sono fisiologicamente momenti in cui puoi far male, ma noi abbiamo fatto capitalizzare troppo presto la Juve".



RISCHIO - "Se la squadra si concentra al meglio può affrontare bene la situazione. Se noi, esterni al campo di gioco, come ambiente, diamo pressioni diverse, non aiutiamo i ragazzi".