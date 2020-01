Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, parla a Radio Anch'io lo sport a due giorni dal match di Coppa Italia contro la Juve allo Stadium: "Il format di questa Coppa Italia è particolarmente penalizzate se non sei una grande squadra. L'esperienza dell'anno scorso in Inghilterra mi ha regalato la FA Cup , un format meraviglioso, si comincia in estate tra tutte le squadre e si va avanti col sorteggio sempre integrale. Ti puo' capitare la big o la matricola e questo rende più succoso il torneo. Adesso invece l'Udinese se dovesse mai vincere a Torino contro la Juventus poi troverebbe probabilmente la Roma, quindi..."



SARRI - ​"Lo abbraccerò. Ho avuto la fortuna l'anno passato di fargli da secondo e con lui abbiamo vitno l'Europa League, una grandissima soddisfazione e adesso ho il sogno di giocare la Champions. Non l'ho mai fatta e sarebbe davvero un sogno".