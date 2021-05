Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Udinese TV, occasione in cui ha parlato di Rodrigo De Paul, obiettivo di mercato della Juventus: "De Paul? Mi fa piacere che una sua grande prestazione non faccia più notizia perché significa che il suo rendimento è di alto livello, impreziosito poi dai gol e dagli assist. Abbiamo un ottimo rapporto e per noi è molto importante".