L'allenatore dell'Udineseha parlato così nel post partita di Udinese-Juventus:- "La Juve l'ha preparata bene sulla nostra profondità, ma poi abbiamo gestito bene il campo e il primo tempo non mi è dispiaciuto. Con due tiri abbiamo preso due gol".- "L'abbiamo preparata così. Poi abbiamo preso gol subito e qualcosa è cambiato. Dybala ha fatto una giocata da campione sul gol di Cuadrado, dobbiamo fargli i complimenti. Poi tra VAR e fuorigioco è successo di tutto nel finale".- "L'anno scorso abbiamo perso molte partite nel recupero: oggi il VAR ha tolto questo gol per un fuorigioco millimetrico e io spero che questo sia un segnale per noi".- "Il primo settembre, con l'organico al completo, cominceremo a darci idee precise rispetto alle caratteristiche dei giocatori. Spero di poter giocare in modo piacevole e fruttuoso dalla terza di campionato".