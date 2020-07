Ecco le dichiarazioni rilasciate dall'esterno sinistro dell'Atalanta Robin Gosens a Dazn nel prepartita di Milan-Atalanta: "È un grande onore essere associati a squadre come la Juventus o l'Inter. Questo mi rende orgoglioso e mi fa capire che sto facendo molte cose giuste in questa stagione. Certo, quando sento dire che per Gosens sono pronte a offrire 30 milioni di euro, mi sento davvero male. Faccio fatica a capire, però d'altro canto l'Atalanta sa benissimo che sto avendo statistiche incredibilmente buone in questa stagione, numeri difficilmente superabili la prossima. Quindi da un punto di vista economico potrebbe anche essere comprensibile vendermi".