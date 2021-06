Si muove il Barcellona per Robin Gosens. Il difensore dell'Atalanta, seguito anche dalla Juventus, ha attirato le attenzioni dei blaugrana, che hanno sondato il terreno con Gianluca Mancini, agente del giocatore. Una richiesta di informazioni, così come racconta il Corriere dello Sport, ma ormai il prezzo è stato fissato dall'Atalanta: la Dea non scenderà sotto i 35 milioni e il valore potrebbe aumentare ancora al termine della rassegna europea. Occhio però all'Atalanta, che s'inserisce così in mezzo a tutte le pretendenti, Juve compresa: può arrivare il rinnovo fino al 2025 (2024 è l'attuale scadenza) a cifre ben più elevate.