Da anni in casa Juventus regna un’esigenza di mercato non ancora soddisfatta, ovvero trovare una valida alternativa ad Alex Sandro, spesso chiamato agli straordinari anche quando necessiterebbe riposo. Nelle ultime sessioni di mercato la dirigenza bianconera ha sondato il terreno per diversi profili, tra questi Robin Gosens, fattore determinante nell’Atalanta di Gasperini. L’esterno tedesco ha segnato il suo ottavo gol in Serie A contro la Sampdoria, uno in meno del totale dell’anno scorso. 17 reti in due stagioni, bottino che ha fatto lievitare il prezzo del suo cartellino ad almeno 30 milioni di euro. STRATEGIA E CONCORRENZA - Sarà difficile strappare il gioiello classe 1994 alla Dea, ma la Juve sgomita per prendere vantaggio sulla concorrenza. Come riporta Calciomercato.com, Fabio Paratici si era mosso nel mercato di gennaio, chiedendo all'Atalanta la disponibilità di aprire una trattativa, senza però trovare riscontro. Nel futuro verrà fatto un nuovo tentativo, per cercare di tenere a distanze le altre pretendenti, come l’Inter, dove Conte lo stima da tempo e lo ritiene perfetto per il suo 3-5-2, come il Manchester City di Pep Guardiola.