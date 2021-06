La medaglia si è rovesciata da quella maglia negata da Cristiano Ronaldo. Ieri Robin Gosens ha catturato tutte le attenzioni dell’Allianz Arena, segnando un gol, trascinando la Germania e arando azione dopo azione la sua fascia di competenza. Schiacciando CR7, che a onor del vero il suo l’ha ampiamente fatto, segnando un gol e siglando un assist. Contenta, da lontano, l’Atalanta, che si sfrega le mani per una potenziale cessione illustre.



La splendida annata con la Dea unita all'incredibile prestazione di ieri sera hanno fatto schizzare verso l’alto il prezzo del suo cartellino. La quotazione, spiega Calciomercato.com, si è assestata sui 45 milioni di euro, per un giocatore che fa golo a tantissimi club in Europa. Tra cui la Juventus, in buoni rapporti con l’entourage del classe 1994, che però è consapevole che senza la cessione di Alex Sandro e di qualche altra pedina sarà difficilissimo portare a Torino Gosens. Su di lui c’è anche il Leicester, ma la mancata qualificazione in Champions ha complicato la strada, favorendo il sorpasso di big come Manchester United, City e Paris Saint-Germain.