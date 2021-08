Robin Gosens ha parlato a Sport1: "Il Barcellona e alcuni club di Bundes mi hanno cercato? Penso che giocherò ancora all'Atalanta. Non ho mai nascosto però che un giorno mi piacerebbe fare il passo successivo quando la Bundesliga o qualche altro club chiamerà. Ho informato il club di questo, l'ho sempre detto apertamente.L'Atalanta chiede 35 milioni? Non riesco ancora a capire per quale motivo una persona dovrebbe valere così tanto denaro. Anche se questo è il miglior riconoscimento possibile per me. E' un onore e un riconoscimento per le mie prestazioni. Mantenere questo livello e provare a migliorarlo è la mia motivazione quotidiana. Gli obiettivi per la prossima stagione? Voglio migliorare la scorsa stagione.Non è l'obiettivo dichiarato del club, ma sicuramente è il mio. Ho già parlato col ct Hansi Flick? Non ancora, ma credo che presto si prenderà del tempo per parlare con tutti i giocatori. Non vedo l'ora che arrivi quella telefonata. Ho avuto un'ottima stagione sia con l'Atalanta che con la Nazionale, anche se le cose non sono andate bene all'Europeo penso di aver attirato l'attenzione. Ho giocato tutte le 4 partite da titolare e questo mi dà ancora più fame."