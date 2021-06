Robin Gosens, a Sky Sport, ha analizzato la super prestazione contro il Portogallo: la sua Germania ha vinto 4-2 anche e soprattutto grazie al suo contributo.



LA REAZIONE - "Non so da dove iniziare! È sicuramente una notte indimenticabile per me. Abbiamo battuto una squadra davvero forte e ho ottenuto il mio primo gol in questo torneo, oltre a un assist. Sono felice e orgoglioso. Sapevamo che avremmo dovuto vincere oggi, perché se avessimo perso qui sarebbe diventato molto difficile qualificarsi. Abbiamo cercato di dare tutto sia in attacco che in difesa. Sono felice che abbiamo vinto la partita".



MAGLIA DI RONALDO - "Non gli ho chiesto la sua maglia, perché voglio godermi la vittoria e questa serata. Voglio dire ai tifosi dell'Atalanta che vi voglio bene e che ci vedremo presto".