L'obiettivo della Juventus, Robin Gosens, ha parlato alla Deutsche Presse-Agentur del suo futuro. Probabilmente lontano dall'Atalanta. "Se mi vedessi in un eventuale passaggio al Borussia Dortmund? Una domanda difficile, cosa dovrei dire? Se ci fosse davvero un’offerta dal Dortmund e vogliono che io giochi sulla fascia sinistra per loro il prossimo anno, ci penserei sicuramente. Penso si tratti di una questione di ambizioni e io sogno di giocare in Bundesliga un giorno".