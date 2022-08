Come riferito da Sky Sport, Robinpotrebbe già lasciare l'Inter. L'esterno tedesco, arrivato a gennaio dall'Atalanta, vorrebbe più spazio e la possibilità di non rischiare la convocazione ai mondiali in Qatar: nelle ultime ore si è fatto avanti il Bayer Leverkusen, oggi a Milano per formalizzare la sua offerta: 2 milioni di euro per il prestito e 28 per il diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni.