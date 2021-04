Sesto assist in campionato per l'esterno dell'Atalanta Robin Gosens, nel match contro la Roma: dopo la Juve, segna ancora Malinovskyi. Numeri assolutamente da stella per l'esterno tedesco della Dea, che resta un obiettivo di mercato della Juventus per la prossima stagione. L'ostacolo resta la valutazione che ne fa l'Atalanta: per i bergamaschi, Gosens parte solo davanti a un'offerta di 40 milioni di euro.