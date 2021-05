Quaranta milioni di euro: è questa, secondo Tuttosport, la richiesta dell'Atalanta per Robin Gosens, esterno sinistro in uscita da Bergamo. Una settimana fa, Percassi ha parlato della sua situazione: ""Le scelte della formazione non le so mai, sono scelte totalmente sue, di Gasperini. Gosens so che non dovrebbe avere problemi a quanto ne so".