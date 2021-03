Il mercato chiama, Robin Gosens risponde. Intervistato da Kicker, il forte esterno dell'Atalanta ha parlato del suo futuro, rispondendo anche in merito all'interessamento di club come Juventus e Manchester City: ​"Di certo è un grande onore per me essere accostato a questi club, quando l’elité d’Europa ti segue nei propri radar e magari sei in cima alla loro lista, è qualcosa di gigantesco e dimostra che sei sulla strada giusta. Qualcosa di pazzesco, se penso al percorso che ho fatto. ​Sogno di giocare con Guardiola? Non ricordo i miei sogni, dormo bene. Pep è un allenatore che mi ispira, può far decollare e volare il livello di un giocatore in termini calcistici. L'Atalanta può esercitare una clausola per prolungare il contratto in scadenza nel 2022 per un’altra stagione”.