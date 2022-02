Robin Gosens, in un'intervista a DAZN, racconta l'avversario più difficile da marcare: "Douglas Costa: quando è in forma è quasi imprendibile grazie all’esplosività, al dribbling e alla grande velocità. Mi auguro che possa tornare a quei livelli". Sulla sua valutazione ha poi aggiunto: "Sono convinto che come persona non posso valere così tanti soldi, mi pare una cifra eccessiva. Come Robin Gosens, non posso dire che io valgo 25 milioni di euro mentre un'altra persona vale di meno. Ma il mercato è questo e, in questo contesto, ho un certo valore come calciatore. Sono un giocatore della Nazionale e penso di aver fatto prestazioni eccezionali negli ultimi due anni. Di conseguenza, a quanto pare valgo questi soldi".