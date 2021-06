Il padre di Gosens, a SPOX, ha parlato di suo figlio e degli inizi: "Era quasi un ufficiale di Polizia. Non venne preso nel Nord-Reno Westfalia perché le sue gambe erano diverse di 0,5 millimetri ma in Rheinland-Pfalz aveva superato il primo test - le sue parole -. Io gli dissi: 'Potrai riprovarci l'anno prossimo'". Poi c'è stata la svolta al Vitesse: "Lì fu davvero la svolta. Si è sempre trovato molto bene con i suoi compagni in Olanda ma il suo ambiente è rimasto il nostro villaggio".