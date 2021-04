1









È stato svelato un altro passaggio dell'autobiografia di Robin Gosens, in uscita il prossimo 8 aprile. L'esterno dell'Atalanta ha raccontato un retroscena legato a Ronaldo: "Dopo la gara con la Juve ho provato a chiedere la maglia a Cristiano, era il mio sogno. Al fischio finale ho preferito avvicinarmi a lui piuttosto che andare a festeggiare col pubblico. 'Posso avere la tua maglia?' gli ho chiesto. Ma lui mi disse di no senza neanche guardarmi. Non accettò. Io mi vergognavo, ero diventato tutto rosso. Sono andato via sentendomi piccolo piccolo. Come quando succede qualcosa d'imbarazzante e ci si guarda intorno per vedere se qualcuno ci ha visti. Ho provato la stessa sensazione, e ho cercato di nasconderla".