Robin Gosens ha parlato a Dazn pochi minuti prima della partita della sua Atalanta contro il Torino, primo atto della Serie A 2021-22: ​"Io inizio la stagione sempre con l'obiettivo di migliorare me stesso e la squadra. Se prendiamo come riferimento il terzo posto dello scorso anno, ora abbiamo davanti il secondo e il primo. Ma questo non è il primo obiettivo della società: con il nostro budget la Champions è sempre una roba incredibile. Vediamo cosa succederà".

Solo pretattica? La Juventus deve tenere seriamente in considerazione anche la Dea per il bersaglio grosso?