L'Inter osserva da tempo Robin Gosens, l'esterno dell'Atalanta piace moltissimo a Conte e i suoi numeri spiegano il perché: 8 gol e 5 assist, bottino che lo rende tra i calciatori più decisivi nel proprio ruolo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che svela come l'Atalanta abbia già rifiutato 25 milioni di euro.



“Il bilancio parla chiarissimo: 8 reti e 5 assist in 30 presenze. In circolazione è tra gli esterni più decisivi, per lui ci sarà prestissimo la fila. E non sarebbe una novità, dato che già a gennaio due club bussarono: uno per chiedere informazioni in vista di giugno (il Chelsea), l’altro mettendo sul tavolo 25 milioni (il Lione). Poi gentilmente rifiutati. Tempi di ripresa permettendo, di questo passo Robin - fresco di rinnovo fino al 2023 - ne varrà anche di più: per questo si può considerare l’unico, possibile, sacrificabile. E non a caso in inverno è stato acquistato Czyborra dall’Heracles Almelo, magari per prepararlo alla possibile eredità. Per la prossima stagione, quindi, parola al Gasp: dal mister dipenderanno le scelte a sinistra. Due le strade: insistere con convinzione sul classe ‘99 o affiancargli un profilo più esperto. Per ora, scenari. Anche perché si tenterà comunque di trattenere Gosens”.