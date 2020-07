9 gol e 8 assist in Serie A. Stiamo parlando certamente di lui, Robin Gosens, esterno dell’Atalanta a soli due gol dalla cifra extraterrestre raggiunta quest’anno da Sergio Ramos, capitano del Real Madrid. Neanche a dirlo, ha catturato l’attenzione di mezza Europa, riscuotendo interesse anche in Italia tra Juventus e Inter, oltre al sempre presente richiamo della Germania. Come riporta Agipronews, il trasferimento del tedesco ai nerazzurri vale 3,75 sul tabellone Sisal Matchpoint, mentre i bianconeri sono di poco dietro, a 4.00. Le squadre di Bundesliga rimangono più staccato, con il Borussia Dortmund quotato a 6,00, il Bayern Monaco a 16,00.