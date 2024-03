Goretzka-Juventus, notizie dalla Bild

La Juventus si inserisce nella corsa perIl centrocampista tedesco, 29 anni, valuta un possibile cambio di squadra dopo l'Europeo, nonostante abbia un contratto in scadenza nel 2026.In un'intervista con Abendzeitung,, anche se è ancora presto per decidere sul suo futuro, concentrandosi al momento sugli impegni con il Bayern e la nazionale tedesca.Secondo la Bild, l'addio di, con la Premier League come priorità.Tuttavia, la Juventus resta un'opzione intrigante. Gli scout bianconeri hanno già osservato da vicino il giocatore durante la sfida di Champions League tra Lazio e Bayern lo scorso febbraio.Non è da sottovalutare il costo del cartellino, stimato oltre iall'anno rendono l'affare al momento difficile per i club italiani, inclusa la Juventus.