Gli Stati Uniti completano la loro serie di amichevoli stasera affrontando Panama. In questo momento esatto le due nazionali centro-nord-americane stanno dando inizio alla partita, una sorta di "vendetta" per gli USA che non si qualificarono per i Mondiali 2018 anche a causa della squadra panamense. Come di consueto, la Juventus ha rivolto su Twitter l'in bocca al lupo a un proprio giocatore impegnato nel match: si tratta ovviamente di Weston McKennie, il primo americano della storia juventina, a cui la Juve ha scritto "Good luck!".