Gonzalo Rodriguez, ex difensore della Fiorentina, ha parlato in un'intervista a Fiorentinanews.com, raccontando: “La rimonta con la Juve? Non ricordo esattamente cosa ci disse. Lui solitamente non era un allenatore che alzava la voce per farsi intendere. Quella volta però lo fece, alzò la voce e la squadra rimase sorpresa da tutto ciò. Fu quello il campanello d’allarme che innescò una reazione in noi. Sapevamo di poter ribaltare il risultato. Poi quel giorno avevamo Giuseppe Rossi in un giorno speciale, una partita incredibile difficile da dimenticare”.