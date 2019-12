Emre Can e Paredes, poi Perin e Pjaca. C'è tanta carne a cuocere nel mercato della Juventus. Poi c'è anche quello dei giovani: Soulé è diventato ufficialmente un giocatore della Juventus, ma non è l'unico movimento. Macché. Come racconta il Corriere dello Sport, i bianconeri si stanno fiondando su Mathieu Gonçalves del Tolosa. Classe 2001, francese di origini brasiliane, è un difensore centrale che può fare anche il laterale mancino. E' stato lanciato a casa sua, al Tolosa. La Juve l'aveva bloccato ai tempi, ma niente: ora una nuova chance.