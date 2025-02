Gonçalo Ramos-Juventus: la carriera del giocatore che il Psg ha pagato 80 milioni

AFP via Getty Images

La carriera di Gonçalo Ramos

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore , nei colloqui tra lae l'agente Jorge Mendes è spuntato anche il nome di, attaccante portoghese classe 2001 che veste la maglia deldalla stagione 2023/24.Cresciuto, calcisticamente parlando, nel settore giovanile del, ha debuttato in prima squadra nel gennaio del 2019 a soli 18 anni. Dall'estate del 2022, dopo la cessione di Darwin Nunez al Liverpool, è diventato l'attaccante titolare della squadra portoghese vivendo la miglior annata della sua carriera con 27 goal in 47 partite. Ha dunque chiuso la sua esperienza con il club lusitano con un totale di 41 goal in 106 partite vincendo un campionato. Al termine della stagione 2022/23 si è trasferito al PSG, che lo ha acquistato con un'operazione da: con la maglia della squadra transalpina ha segnato sin qui 20 goal in 55 partite, vincendo una Ligue 1, una Coppa di Francia e una Supercoppa.