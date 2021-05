Commentando le mancate sanzioni per Fabio Paratici, il giornalista Fabio Ziliani ha ricordato su Twitter un vecchio episodio che lega la Juventus all'arbitro Chiffi, quello di Udinese-Juve contro il quale il dirigente bianconero ha protestato scendendo in campo all'intervallo: "Chiffi è l'arbitro che in Sassuolo-Juve restò a guardare Douglas Costa, a un passo, dare una gomitata, una testata e poi sputare in faccia a Di Francesco senza battere ciglio; estrasse il rosso solo dopo che il VAR glielo impose. Che avrebbe dovuto scrivere uno così di Paratici?"