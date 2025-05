Gomitata di Beukema a Gabbia non punita: c'era Mazzoleni, che aveva chiamato l'OFR per Kalulu-Castellanos

Getty Images

Beukema-Gabbia, cosa è successo nella finale di Coppa Italia

, allenatore delsconfitto dal Bologna ieri sera nella finale di Coppa Italia , non ha cercato alibi nell’arbitraggio, nel commentare il ko della sua squadra. Tuttavia, all’indomani della sfida dello stadio Olimpico, continua a far discutere l’episodio che ha visto il difensore rossoblùcolpire con una gomitata, nel primo tempo quando il punteggio era ancora fermo sullo 0-0.Il, affidato a Francesco Meraviglia, non ha ritenuto necessario richiamare l’arbitro Maurizio Mariani alla(decisione che, in base ai protocolli, avrebbe dovuto essere poi spiegata pubblicamente dallo stesso direttore di gara con annuncio allo stadio).

L'analisi di Cesari

II confronto con il caso di Kalulu e Castellanos

L’analisi dell’ex fischietto ed esperto moviolista Mediasetnon lascia spazio a dubbi: "Siamo al minuto 42, c’è un cross dalla sinistra e un contatto in area tra Beukema e Gabbia. La gomitata è evidente, un gesto scorretto e – a giudicare dall’espressione di Beukema – sembrerebbe volontario. Mariani non poteva coglierlo in tempo reale, ma perché il VAR non è intervenuto? Evidentemente non lo hanno considerato un episodio rilevante".Nel mirino, in particolare, è finito l’Avar, già protagonista pochi giorni prima nella direzione tecnologica di: in quell’occasione, a differenza di ieri, aveva richiamato l’arbitroa rivedere l’espulsione diper una manata al Taty Castellanos, ritenuta condotta violenta e costata una squalifica di due giornate al difensore della Juventus , che dunque dovrà fare i conti con un'assenza pesante nel reparto arretrato per gli ultimi match della stagione, decisivi per la corsa al quarto posto.Le similitudini tra i due episodi pongono interrogativi sull’uniformità del criterio adottato in sala VAR, rendendo ancora più acceso il dibattito sulla gestione degli interventi tecnologici nei momenti chiave delle partite.





