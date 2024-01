L'ex arbitro, Luca Marelli, nel post partita ha commentato tutti gli episodi di Inter-Verona e spiegato perché il gol di Frattesi era da annullare: "Sull’azione del primo gol di Henry l’Inter chiede un fallo di Magnani su Arnautovic, ma si trattengono entrambi i giocatori. Non c’è nulla da eccepire.""Bastoni non guarda più il pallone, guarda solo l’avversario e gli rifila una gomitata, non particolarmente forte ma c’è fallo. L’APP è la stessa, Bastoni colpisce poi la traversa. Ci sarebbe dovuta essere l’OFR con annullamento della rete e giallo per Bastoni.""Chi arriva prima ha ragione. È un calcio di rigore codificato".