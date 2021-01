Papu Gomez è ancora al centro del mercato, con quel caso da risolvere in questa seconda metà di gennaio. L'argentino non si libera dall'Atalanta che in queste ore ha preso una posizione molto chiara: non intende vendere Gomez all'Inter o alla Juventus, nessuno sconto o condizione favorevole, anzi la scelta è di porre un veto alle dirette concorrenti a meno di offerte clamorose. Insomma, ad oggi è difficile sbloccare il fronte italiano e si cercherà anche una soluzione estera.



E' quanto riporta calciomercato.com, che aggiunge: Gomez da parte sua è stato molto chiaro, ritiene di aver raggiunto uno status importante e pur essendo da tempo in rotta con l'Atalanta, non intende accettare il corteggiamento di Torino e soprattutto Fiorentina che lo prenderebbero di corsa in questo mercato per farsi un regalo e rinforzarsi. Il Papu mira a club con obiettivi differenti, ad oggi non avalla questo tipo di soluzioni.