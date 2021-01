Incontro nei prossimi giorni tra l'Atalanta e il Papu Gomez. La Dea aprirebbe a squadre medie e piccole italiane, non alle big di Serie A. Situazione complicata, dunque, pertanto si profila una soluzione estera per il giocatore argentino. Percassi non ne fa una questione di prezzo, secondo Sky Sport: non sono certamente arrivate offerte rilevanti, ma a pesare sarebbe la volontà di non rinforzare le rivali dirette per la Champions League e chiaramente lo scudetto. Ergo, Juve tagliata fuori. E non per una questione di soldi. E' la presa di posizione della società bergamasca.