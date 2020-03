In questi giorni il Papu Gomez sta vivendo da vicino il dramma Coronavirus, Bergamo è una delle città più colpite da questo nemico comune e l'argentino si sfoga sui social continuando a ricordare di stare a casa. L'attaccante dell'Atalanta ha raccontato anche di essersi sentito con Dybala prima che La Joya risultasse positivo al virus: "Ho parlato con Dybala quando è uscito fuori il caso di Rugani - ha detto Gomez in un'intervista a Olè - Ora non vorrei disturbarlo, ma in questi giorni gli scriverò di nuovo. Ho parlato anche con Pezzella quando è arrivata la notizia del suo caso. Mi disse che stava bene, che aveva avuto la febbre per uno o due giorni e che ora doveva rispettare la quarantena, ma non aveva più alcun sintomo".