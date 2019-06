No, non vede differenze il Papu Gomez. In un post esilarante - che su Instagram è già arrivato a quota 59mila likes - il capitano dell'Atalanta dei miracoli ha condiviso con i suoi (quasi) 2 milioni di followers una foto delle sue vacanze ad Ibiza. Giorno di barca, per il Papu, con tutta la famiglia al seguito: non sono mancate come sempre le belle foto e le risate. Copiose, davvero, dopo questo 'parallelo' bizzarro, ma che ci può stare: 'Non vedo differenze', scrive Gomez. Che pubblica una foto sulle scalette dello yacht, proprio come ha fatto qualche giorno fa Cristiano Ronaldo. Ovviamente, addominali ben in mostra: tempo per la palestra c'è sempre.