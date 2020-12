La rottura del Papu Gomez con l'Atalanta potrebbe non essere definitiva. Stando a quanto riporta Sky Sport, infatti, le crepe con Gasperini potrebbero ripianarsi. Si allontanerebbe in tal caso l'ipotesi Juve, già peraltro smentita da Paratici. Anche perché è un giocatore di quasi 33 anni che costerebbe 10 milioni di euro con uno stipendio di 3 a stagione. Per Gomez sembra più probabile l'ipotesi estera, a maggior ragione se consideriamo che pochi mesi fa è arrivata un'offerta perfettamente congrua da parte dell'Al Nassr (Arabia Saudita).