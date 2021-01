Il Papu Gomez passa dall'Atalanta al Siviglia. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, i due club hanno raggiunto un accordo definitivo sulla base di 7 milioni di euro, bonus compresi. Il fantasista argentino è atteso in Spagna nella giornata di domani per svolgere le visite mediche di rito. Dunque, niente Juventus per il Papu, che pure si era avvicinato all'ipotesi bianconera. Alla fine, a prevalere è stata la volontà del presidente Percassi: non c'è mai stata l'intenzione di cederlo a un club itlaiano, ancor meno allo stesso livello della Dea. Pertanto, inizia una nuova avventura per Gomez. E parte dalla Spagna...