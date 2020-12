Gennady Golovkin, due volte campione del mondo di pugilato e runner-up olimpico ad Atene 2004, ha parlato in un'intervista doppia con Ronaldo su DAZN. Ecco le sue parole: "Il calcio è stato il mio primo sport, l'ho praticato per tre anni. 20 anni fa la situazione non andava bene in Kazakistan perché l'URSS si era sciolta e tutto era rotto. I migliori atleti sono quelli che anticipano quello che accadrà, è il caso del ring, ma è anche il motivo per cui nelle partite si va da Cristiano, gli avversari cercano di farlo uscire dalla partita. Nel pugilato il piano del il rivale non può influenzarti, devi concentrarti sul tuo".