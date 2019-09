Aleksandr Golovin, dopo il Mondiale 2018 giocato da protagonista con la sua Russia, era finito al centro del mercato: un intrigo internazionale che aveva visto anche la Juventus protagonista. Poi, però, il giocatore si è accasato con il Monaco e ai microfoni di Insiders ha spiegato le ragioni di questa scelta: "​Ho rifiutato Chelsea e Juve perché non ero pronto per un salto così grande, visto che sono due dei club più prestigiosi al mondo. Non si possono non considerare anche altri aspetti, oltre a quello sportivo. Per esempio il problema della lingua, che è un ostacolo non da poco"