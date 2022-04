L'ex portiere dell'Atalanta, Pierluigi Gollini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di SportWeek, dove ha parlato anche della cessione dell'Atalanta da parte del presidente Percassi.



'Non mi aspettavo che Percassi cedesse l'Atalanta, ma lo ha fatto per crescere ancora. Non è facile passare da giocare in Champions alla panchina. Però ti migliora e Lloris mi ha stupito per l'umiltà'.