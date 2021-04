Nella popolare pagina Instagram dedicata al Basket "La Giornata Tipo", si è parlato di come la questione Superlega - in relazione alle similitudini con l'Eurolega - sia stata trattata durante il programma Rai "Novantesimo minuto". Nel dibattito è intervenuto anche il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini: "No non viene trattato con pressappochismo… il problema è dell'incompetenza e dell'ignoranza che hanno certe persone nonostante i ruoli che ricoprono… giornalisti di calcio che quando uno è infortunato dicono che è fuori per scelta tecnica! Cosa ci si può aspettare dalla Rai dai?! La colpa è di chi ce li ha messi e di chi ce li lascia! Qua si parla del peggio del peggio eh!”".