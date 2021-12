gioca da un anno e mezzo nel Napoli femminile, squadra di cui è capitana. Questa una sua dichiarazione a Calciomercato.com che riguarda anche la Juve Women: "Il mio ruolo nella squadra partenopea è una grande responsabilità, un grande piacere ed era un sogno che avevo nel cassetto. Per me è importante poter essere di aiuto o di supporto a chi mi circonda. Un capitano deve essere disponibile, di riferimento e deve esserci nel momento del bisogno. Cerco di non forzare nulla, essere me stessa ed onorare il più possibile questa maglia.