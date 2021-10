Due premi da super giurie. Il premio- ossia il migliore Over 21 d’Europa - verrà assegnato nelle prossime settimane e Tuttosport ha allestito una giuria di manager e fenomeni del calcio da circa 200 trofei complessivi. Di chi si tratta? C'è Van der Sar, ex portiere di Ajax, Juventus e Manchester United, c'è l'ex Milan Costacurta, poi Luca Toni, Matthäus, Eto’o, Butragueño, Stoichkov, Vern, Shevchenko e Chapuisat. A loro si aggiunge Lina Souloukou, ma soprattutto Pavel, vicepresidente della Juventus. L'obiettivo è trovare l’erede di Lewandowski, lo scorso anno primo vincitore del Golden Player.A metà mese verrà anche ufficializzata la lista finale dei 20 candidati al Golden Boy, il riconoscimento più importante a livello internazionale per gli Under 21: caccia all'erede di Haaland, con Pedri (Barcellona), Bellingham (Borussia Dortmund) e Musiala (Bayern) favoriti.