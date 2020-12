Cristiano Ronaldo, a margine dei Golden Foot, ha voluto ringraziare per il premio.



RINGRAZIAMENTI - "Devo solo ringraziare dal profondo del mio cuore tutti voi, il Principe Alberto e tutti coloro che mi hanno votato. Questo per me è un grande momento della mia carriera mi sento orgoglioso e davvero felice".



GRANDE ONORE - "E' un grande onore per me ricevere questo premio che ho sempre sperato di vincere un giorno. Questo è un riconoscimento prestigioso per la carriera di un calciatore che è andato a moltissime leggende e sono fiero di farne parte".



FELICE - "E' davvero un orgoglio per me, sono felice, è il primo trofeo del genere nel mio museo".