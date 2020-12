8









Il Golden Foot Award va a Cristiano Ronaldo! Per gli appassionati di tutto il mondo il portoghese è il miglior calciatore del 2020: senza Pallone d’Oro, non assegnato a causa della pandemia di coronavirus, ecco l'occasione per un nuovo duello con Messi, che lo vede vincitore della 18esima edizione del premio, basato sulle votazioni espresse via web su una rosa di 10 candidati selezionati da un’apposita giuria internazionale di giornalisti. Primo Ronaldo, secondo Messi, terzo Robert Lewandowski e quarto posto per Giorgio Chiellini. Dietro il capitano della Juve Neymar, Sergio Ramos, Aguero, Piqué, Salah e Vidal. Vince anche Andrea Agnelli, che si è aggiudicato il Golden Foot Prestige, nuovo premio riservato a un presidente ancora in attività distintosi per i risultati ottenuti. Con lo scudetto vinto nella passata stagione, Agnelli ha festeggiato il nono titolo nazionale consecutivo e il 17esimo trofeo in 10 anni.