Premiato in occasione della cerimonia delsarà anche Cristiano. L'attuale ds della Juventus ha vinto il premio, come annunciato da Tuttosport oggi in conferenza stampa. Il motivo? Giuntoli a Napoli ha venduto Koulibaly in estate, perno della difesa, ha chiuso la sessione di calciomercato in attivo e poi ha riportato dopo 33 anni lo Scudetto a Napoli. Massimo Mauro in occasione della conferenza ha infatti rivelato: "Giuntoli ha trovato i compromessi giusti per riuscire a compiere un'impresa pazzesca". Verrà premiato a Torino il prossimo 4 dicembre nella cerimonia ufficiale.