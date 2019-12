#GoldenBoy2019 - Fabio Paratici premiato a Torino come Best European Manager! pic.twitter.com/L2uD20iKVe — JuventusFC (@juventusfc) December 16, 2019

Fabio Paratici è stato premiato a Torino, in occasione della consegna del Golden Boy, il trofeo individuale organizzato da Tuttosport. Il direttore sportivo della Juventus ha ricevuto quindi il premio come miglior manager in Europa, per il buon operato fatto con la Juventus in questo anno.