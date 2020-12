“Golden boy a Haaland? Sono molto contento di questo. E fiero che il valore dei miei giocatori si confermi di livello assoluto nel tempo. Significa che la One ha qualcosa in più rispetto a tutte le altre". Così si è espresso Mino Raiola nella lunga intervista a Tuttosport, a cui ha anche annunciato il nome del prossimo vincitore. Chi sarà? Raiola non ha dubbi, è un obiettivo della Juventus: “Dato che è un premio serio e votato da intenditori, lo vince Gravenberch di sicuro! Non c’è partita”.