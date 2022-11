Alle 18:30 andrà in scena a Torino, alle OGR, la premiazione per la 20esima edizione del Golden Boy. Un premio che quest'anno è stato assegnato a Gavi del Barcellona, che lo eredita proprio dal suo compagno di squadra, Pedri. Sarà una cerimonia speciale per il ventennale da quando questo premio è stato istituito. Saranno presenti grandi personaggi del mondo del calcio come Rafaela Pimenta e alcuni giocatori della sua scuderia come Haaland, De Ligt e Donnarumma, per ricordare anche il compianto Mino Raiola.