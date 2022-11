C'è anche Paulquesta sera alle OGR di Torino, dove è in corso la cerimonia della 20^ edizione del, vinto da Gavi del Barcellona (con Fabiopremiato come miglior under 21 italiano). Il centrocampista dellasi è presentato all'evento insieme alla sua agente Rafaela, ed è probabile che interverrà dal palco per un intervento.